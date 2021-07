Inaugurato a Rapallo impianto depurazione hi-tech

(ANSA) - GENOVA, 12 LUG - E' stato inaugurato stamani il nuovo impianto di depurazione di Rapallo, in località Costaguta Ronco, alla presenza del governatore Giovanni Toti, dell'ad e dg del Gruppo Iren Gianni Vittorio Armani, del sindaco del Comune di Rapallo e vicesindaco della Città Metropolitana Carlo Bagnasco e dell'ad di Ireti Fabio Giuseppini. "Il nuovo depuratore Iren - si legge nella nota - si distingue per caratteristiche strutturali e tecnologiche d'avanguardia, rappresentando un modello virtuoso nell'ambito del panorama nazionale e un concreto esempio di economia circolare". I lavori sono iniziati nel 2017 e hanno comportato circa 4 anni e mezzo di cantieri per un investimento complessivo di oltre 39 mln di euro. Grazie al moderno sistema di ultrafiltrazione a membrane (Membrana Bio Reactor), è possibile garantire l'abbattimento di tutti gli inquinanti con valori migliorativi rispetto alla normativa. L'acqua depurata è idonea al riutilizzo nei processi dello stesso impianto, per usi di servizio come l'irrigazione dei campi da golf e il lavaggio di imbarcazioni e banchine del porto turistico di Rapallo e la pulizia delle strade. Il nuovo impianto prevede una copertura sulla quale è previsto un parco pubblico e due campi da padel. Il depuratore raccoglie le acque reflue di Rapallo e parte di Zoagli: è stato progettato per un funzionamento modulare e flessibile così da gestire la variazione di carico e di portata dovuti alla fluttuazione turistica (dai 30 mila residenti fino ad un massimo di 90 mila abitanti). Il nuovo impianto scarica a mare a una profondità di 41 metri con una condotta da 3 Km. Per far conoscere meglio ai rapallini le caratteristiche del depuratore, il Comune e Iren organizzeranno visite guidate da settembre.

"È un impianto strategico per tutto il territorio - ha detto il governatore Toti - che

consente a questo pezzo di Liguria di uscire dalle infrazioni europee. E' modernissimo, integrato con il territorio in cui si trova ed è un investimento importante di cui siamo molto contenti. Questo impianto garantisce soprattutto un mare più pulito per i turisti e i nostri cittadini" cosa che "costituisce un asset strategico del territorio". Per Gianni Vittorio Armani, ad e dg del Gruppo Iren

“il nuovo depuratore di Rapallo rappresenta un'infrastruttura strategica e di grande importanza per un territorio ad alta vocazione turistica" ed è "un impianto che, coerentemente con i principi dell'economia circolare, consentirà di riciclare i

fanghi per un utilizzo agricolo e l'acqua per la pulizia delle strade, delle barche e per usi di irrigazione”.

Secondo il sindaco rapallino Carlo Bagnasco "è senza dubbio una delle opere più rilevanti portate a termine nel corso della nostra amministrazione, un progetto nato dalla fruttuosa collaborazione tra Iren e il Comune di Rapallo. L’impianto, basato su processi tecnologici all’avanguardia, porterà evidenti migliorie alla città nell’ottica di una sempre maggiore sostenibilità ambientale. La messa in opera del nuovo depuratore rappresenta il primo passo verso un percorso che, nei

prossimi anni, permetterà di raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati: ottenere la Bandiera Blu. Ora la sfida sarà quella di ridistribuire sul territorio l'acqua rigenerata dal depuratore a costo zero".