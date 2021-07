Europei:ubriachi,contusi e feriti dopo festeggiamenti Genova

(ANSA) - GENOVA, 12 LUG - Migliaia di persone hanno festeggiato anche a Genova la vittoria della Nazionale agli Europei. Centinaia di persone si sono trovate fin dal primo pomeriggio in piazza de Ferrari dove era stato allestito il maxischermo. I festeggiamenti si sono protratti fino alle prime luci dell'alba e svariate sono state le chiamate ai centralini del 112 per assembramenti senza mascherina, schiamazzi, sparo di botti e fuochi artificiali anche nei vicoli. Al pronto soccorso dell'ospedale San Martino sono andati in 9: 6 per incidenti e traumi, tutti con prognosi dai 7 ai 30 giorni. Un ragazzo minorenne ha avuto il naso fratturato (30 giorni prognosi) per una aggressione e due ragazzini sono stati assistiti perché completamente ubriachi. All'ospedale Galliera sono finiti in sei: anche in questo caso tre adolescenti ubriachi e due ragazzi con politraumi leggeri. (ANSA).