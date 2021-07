Afferra la compagna per il collo, costretta a salire sul bus

(ANSA) - GENOVA, 12 LUG - Ha afferrato per il collo la fidanzata per costringerla a salire sul bus. Per questo la Polizia ha denunciato un uomo di 37 anni, marocchino, per interruzione di pubblico servizio, violenza privata e minacce.

Gli agenti delle volanti sono intervenuti su segnalazione del conducente. I poliziotti hanno ricostruito che l'uomo ha prima insultato la compagna e poi l'ha afferrata per il collo costringendola a salire. A bordo del mezzo pubblico i due hanno continuato a litigare. A quel punto l'autista ha fermato il mezzo. All'arrivo degli agenti la donna ha raccontato che da tempo il suo compagno aveva iniziato a essere possessivo e geloso, seguendola ovunque e impedendole di uscire con le amiche, oltre ad averle "sequestrato" il cellulare. (ANSA).