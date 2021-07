Acquario Genova, nato piccolo pinguino Papua

(ANSA) - GENOVA, 12 LUG - Nella vasca subantartica dedicata ai pinguini la vita si rinnova: Kowalski, primo pinguino Papua a nascere all'Acquario nel luglio 2017, è diventato papà.

Il piccolo è nato il 2 luglio da un uovo deposto il 24 maggio nel nido di ciottoli fatto da papà Kowalski e mamma Rosi, una pinguina nata nel 2006. L'uovo è stato covato alternativamente dai genitori che provvedono ora a nutrire il piccolo. Kowalski, alla sua prima esperienza da genitore, e la mamma non abbandonano mai il nido contemporaneamente e sono molto attenti a proteggere il pulcino.

Il piccolo è visibile dal pubblico nel suo nido, all'interno della vasca dei pinguini, tra le zampe dei genitori che si alternano a sfamarlo. Per poterlo nutrire, mamma e papà mangiano una quantità di cibo 2-3 volte maggiore rispetto alla dieta normale. Crescendo, il piccolo sarà sempre più visibile, pur rimanendo nel nido sotto l'attenta sorveglianza dei genitori.

Raggiungerà lo svezzamento intorno agli 80-90 giorni di vita, mentre intorno ai due mesi e mezzo farà la prima muta, passando dal piumaggio grigio alle piume impermeabili che gli consentiranno l'ingresso in acqua. Per conoscere il sesso, è necessario aspettare quel momento e prelevare una piuma per effettuare il test del DNA.

I pinguini Papua vivono nelle aree antartiche e sub-antartiche e nel suo genere questa è la specie che si spinge più a Nord. Hanno testa e dorso di colore nero, petto e ventre bianchi, con una netta linea di demarcazione tra i due colori.

Il loro becco è rosso-arancio, con l'estrema parte superiore nera. Le zampe sono arancio. Sono provvisti di una coda relativamente lunga. Sono alti circa 75-80 cm e pesano intorno ai 5 kg. (ANSA).