Spezia: Motta, il collettivo sarà nostra forza

(ANSA) - GENOVA, 10 LUG - "Mi piacciono le sfide, per me è una grandissima opportunità che affronterò con grande responsabilità, farò del mio meglio per centrare l'obiettivo, per cercare di migliorare la squadra e il livello del club". Si presenta così Thiago Motta, neo allenatore dello Spezia. Per l'ex centrocampista di Inter, Psg e della Nazionale si tratta della terza esperienza dopo le giovanili del Psg e la breve parentesi al Genoa nel 2018-2019.

"Voglio una squadra che prenda sempre l'iniziativa, che faccia del collettivo la sua forza. Cercheremo di affrontare ogni partita cercando di portarla dalla nostra parte. Il ritiro sarà importante per far capire il mio modo di vedere il calcio.

Già da lunedì dovremo cercare di migliorarci tutti i giorni, per arrivare al campionato al meglio possibile" dice il neo tecnico della squadra ligure.

Per quanto riguarda il mercato sottolinea: "con Pecini ho parlato e condiviso le necessità della squadra, siamo d'accordo e stiamo lavorando per migliorare l'attuale livello della squadra. Vogliamo tenere i migliori con noi, vedremo fine alla fine del mercato cosa accadrà". Da Thiago Motta, tra i protagonisti della Nazionale che nel 2012 perse la finale dell'europeo contro la Spagna, anche un pronostico sulla finale che domani vedrà la Nazionale contendere il titolo europeo all'Inghilterra: "Italia campione. Penso che abbia fatto un grande europeo per quello che ho visto". (ANSA).