Sostegni bis: Rixi, raddoppio fondi 2021 per lavoro portuale

(ANSA) - GENOVA, 10 LUG - Raddoppiati i fondi 2021 per il lavoro portuale nel Sostegni bis. Così il deputato della Lega Edoardo Rixi, primo firmatario dell'emendamento, componente della commissione Trasporti e responsabile nazionale infrastrutture. "Grazie al lavoro della Lega in questi mesi è stato approvato l'emendamento sul lavoro portuale - osserva - l'emendamento precisa che il contributo previsto dal dl Rilancio - che le Autorità di sistema portuale sono autorizzate a dare a sostegno del fornitore di lavoro portuale - si applica tenendo conto di tutti i lavoratori impiegati in forza di contratti di lavoro subordinato compresi quelli a tempo determinato, a tempo parziale o stagionale, nonché contratti di somministrazione di lavoro". Inoltre, "l'emendamento raddoppia da 2 a 4 milioni i fondi stanziati per il 2021 per tale contributo. Un risultato che evidenzia, ancora una volta, l'importanza della Lega al governo". (ANSA).