Inaugurata a Rapallo la piscina natura

(ANSA) - GENOVA, 10 LUG - Inaugurata la Piscina Naturale di Rapallo, una corsia protetta per il nuoto libero in mare, riservato alla balneazione in sicurezza, snorkeling e sea watching, realizzata nello specchio acqueo antistante la città, con partenza dalla Spiaggia del Castello dei sogni per una lunghezza di 200 metri circa in direzione Zoagli.

L'inaugurazione è stata caratterizzata dal lancio di 100 palloncini bianchi (biodegradabili) brandizzati HelloRapallo. Madrina l'ex campionessa di nuoto Monica Bonon "La nostra amministrazione da tempo ha avviato un percorso alla riscoperta delle risorse naturali del nostro territorio e in particolare di quelle marine che saranno ulteriormente valorizzate grazie alla messa in opera del nuovo depuratore che verrà inaugurato lunedì prossimo", ha detto il sindaco Carlo Bagnasco.

"L'intento dell'amministrazione è quello di creare un "luogo marino", all'interno della quale si possano realizzare esperienze di vario genere che accontentino diversi gusti e fasce d'età, oltre che delimitare in sicurezza una corsia di nuoto libero e protetto dalle imbarcazioni, in un tratto suggestivo della costa del golfo di Rapallo" ha spiegato l'assessore al turismo Elisabetta Lai.

"L'apertura al pubblico della piscina naturale è stata un'occasione per inaugurare ufficialmente anche la nuova scala di accesso alla spiaggia del Castello dei Sogni", ha sottolineato l'assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio. "La Piscina Naturale nasce anche per venire incontro alla attuale crescente esigenza di praticare attività sportive outdoor", ha detto il consigliere allo sport Vittorio Pellerano (ANSA).