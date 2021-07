"Fare luce" installazione di Livermore per riflettere sul G8

(ANSA) - GENOVA, 10 LUG - A vent'anni dai tragici eventi del G8, il Teatro di Genova, dedica a quelle giornate una installazione ideata dal direttore Davide Livermore. Una prima iniziativa cui seguiranno in autunno laboratori, spettacoli e incontri.

"Fare luce/ Making light" è il titolo dell'installazione della memoria che potrà essere visitata al Teatro Ivo Chiesa dal 19 al 22 luglio 2021 (dalle 14 alle 21) in coincidenza con il ventennale del G8. L'obiettivo di Livermore, che si è ispirato al modello della Casa della memoria di Santiago del Cile, è quello di offrire una sorta di "cronaca pura" degli eventi del G8. Il gruppo di lavoro del Teatro Nazionale di Genova, supervisionato dal giornalista del Secolo XIX Marco Menduni, Premio giornalistico Saint Vincent per i servizi sul G8, ha portato avanti la ricerca sulle fonti con la massima oggettività possibile, per arrivare a un'esposizione aderente ai nudi fatti.

"In controtendenza al malcostume nazionale della rimozione dei fatti traumatici, vedi gli ultimi sessant'anni della storia italiana - afferma Davide Livermore - viene offerta a tutti la possibilità di ricostruire gli eventi di quei quattro giorni senza intermediazioni di nessun tipo, immagini e filmati compresi". (ANSA).