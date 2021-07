Covid: continuano a crescere i positivi, calano ricoverati

(ANSA) - GENOVA, 10 LUG - Continuano a crescere, anche se non con numeri contenuti, le persone contagiate dal covid in Liguria. I contagiati sono 1361, 18 più di ieri. I nuovi casi sono 26 emersi da 2400 tamponi molecolari e 3129 test antigenici rapidi. Il tasso di positività è 0,47%, quello nazionale è 0,67%. I nuovi contagi sono stati accertati 14 nello Spezzino, 4 nell'area di Genova, 4 nel Savonese, 2 nel Tigullio, 1 nell'Imperiese e uno è non residente in regione. Dei 14 nuovi positivi alla Spezia, dieci son non vaccinati e tre avevano ricevuto solo la prima dose. Secondo quanto confermato da Asl5, si tratta di giovanissimi. Di questi, 7 sono contatti di casi già noti. In un caso si tratta di un rientro dalle vacanze all'estero. I 14 casi non fanno parte di un unico focolaio. Nessuno ha sintomi seri.

Da inizio pandemia i contagiati sono 103.570.



Nonostante cresca il numero dei positivi, cala quello degli ospedalizzati: sono 16, 2 meno di ieri: in terapia intensiva restano 7 come ieri. Anche le ultime 24 ore non ci sono stati decessi, il totale dei morti è 4.352. I guariti sono 8. In isolamento domiciliare ci sono 139 persone, 12 in più rispetto a ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono212, erano 227.



Nelle ultime 24 ore sono state inoculate 8841 dosi di vaccino.

Hanno concluso il ciclo vaccinale in 532.459. I vaccini consegnati sono 1.664.663, quelli somministrati 1.444.782, l'87% (ANSA).