A 16 anni armato di taser alla stazione, denunciato

(ANSA) - GENOVA, 10 LUG - A 16 anni armato di taser "per difesa personale". Il giovane, italiano, è stato scoperto dagli agenti della polizia ferroviaria e denunciato per porto abusivo di armi. Il ragazzo era in compagnia di due amici alla stazione Principe di Genova quando i poliziotti lo hanno fermato per un controllo. Ha subito consegnato lo storditore elettrico dicendo che gli serviva per difesa. Il modello è di quelli a contatto e cioè con due elettrodi che accumulano la corrente da scaricare, provocando una paralisi immediata su chi la subisce.

Il taser è stato sequestrato e il ragazzo affidato ai genitori.

(ANSA).