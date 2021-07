Ponte: a Certosa un murale che ricorda San Giorgio

(ANSA) - GENOVA, 09 LUG - É arrivato a Genova il 6 luglio e in tre giorni Okuda San Miguel, icona della Street Art mondiale, ha terminato in via Certosa il suo murale. Anche l'artista spagnolo, 41 anni, ha partecipato al progetto Pintada by Urban Attack. Per la sua prima assoluta a Genova, Okuda San Miguel ha dipinto "The Freedom Warrior". Ispirandosi liberamente a un San Giorgio a cavallo, il murale rappresenta "una guerriera di pace e libertà" immersa in un coloratissimo e ideale paesaggio che "combatte" per affermare i diritti delle artiste donne e della comunità Lgbt."Ho voluto partecipare al progetto perché penso di poter contribuire a rendere attrattivo un quartiere periferico come Certosa, già troppo ferito dal crollo del ponte Morandi, in modo che sia meta per quei viaggiatori interessati a conoscere la bellezza e le capacità di comunicazione della Street art".

Può essere classificato come un esponente del Pop Surrealismo, ma il suo lavoro mantiene intatta tutta la freschezza dell'arte di strada. (ANSA).