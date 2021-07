Migranti nascosti in Tir a Cairo, non mangiavano da giorni

(ANSA) - SAVONA, 09 LUG - Due gruppi di 12 migranti l'uno sono stati individuati dai carabinieri di Cairo Montenotte (Savona) mentre erano nascosti in due tir, uno a Cairo e l'altro nella vicina Altare. Sono quasi tutti giovani e, secondo le prime informazioni, proverrebbero principalmente da Mali e Afghanistan. Come in altri casi simili nel savonese, dove il fenomeno è in aumento, è presumibile che si fossero nascosti nei rimorchi convinti in questo modo di raggiungere la Francia: i due mezzi erano invece diretti nell'entroterra savonese.

A Cairo Montenotte i migranti sono stati individuati dai militari quando, una volta scesi dai mezzi, hanno iniziato a girovagare per la città. Ad Altare, invece, li ha trovati il personale incaricato di scaricare la merce dal camion. I 24 migranti sono stati trasferiti nella caserma dei carabinieri di Cairo Montenotte per identificazione e schedatura. Protezione civile e polizia locale di Cairo hanno provveduto a consegnare i pasti forniti dal Comune. "Non mangiavano da tre/quattro giorni", spiega il vicesindaco. (ANSA).