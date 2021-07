Giustizia: Meloni, la montagna ha partorito un topolino

(ANSA) - RAPALLO, 09 LUG - Sulla riforma della giustizia "mi pare che la montagna abbia partorito il topolino, frutto di un compromesso al ribasso tipico di governi che pretendono di tenere insieme maggioranze troppo variegate". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a Rapallo dove è intervenuta per presentare il suo libro.

"Ci sono sicuramente elementi interessanti come i tempi certi per le indagini preliminari ma c'è anche una grande sconfitta sul tema della prescrizione .

Dopodiché da partito serio quale siamo aspettiamo di leggere i testi prima di dare un giudizio definitivo". Ad accogliere Meloni quasi 700 persone, tutte composte nel rispetto delle norme anticovid, tutte con cappellini bianchi con il tricolore e bottigliette d'acqua contro il caldo (ANSA).