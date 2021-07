Gdf scopre assicuratore infedele, recuperati 700mila euro

I Finanzieri del Comando Provinciale di Savona hanno concluso un'attività di polizia economico-finanziaria nei confronti di un agente di assicurazioni di Albenga, che secondo l'accusa si è appropriato di fondi per rilevanti importi in danno di clienti e compagnie assicurative negli anni dal 2017 al 2020. L'attività si è conclusa con la ricostruzione e il conseguente recupero a tassazione di oltre mezzo milione di euro, quali corrispettivi illecitamente incassati nel periodo 2017-2020, nonché con la constatazione di ulteriori elementi positivi di reddito, derivanti in particolare da provvigioni attive percepite dall'agente nell'esercizio della propria attività, ma fiscalmente non dichiarati per un importo complessivo di euro 272.013,46.

Le indagini dei militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Savona scaturite su delega dell'Autorità Giudiziaria, proprio in seguito alle varie querele sporte dai rappresentanti di 6 compagnie assicurative, hanno riguardato un italiano di 55 anni che ha trattenuto rimesse quindicinali a loro destinate e per aver estinto polizze vita ad insaputa di 10 clienti, ottenendone il rimborso.

Le successive attività di natura amministrativa hanno permesso di recuperare a tassazione i proventi derivanti dall'illecita attività. Si è inteso così dare concreta attuazione alla norma tributaria che impone la tassazione anche dei proventi di attività illecite, quale diretta derivazione del principio di capacità contributiva sancito dalla Costituzione.