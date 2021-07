Cantieri autostrade: Toti, c'è qualcosa che non torna

(ANSA) - GENOVA, 09 LUG - "La Liguria è stretta d'assedio dai cantieri autostradali e dalle opere che non partono, forse stiamo sulle balle perché il centrodestra ha vinto troppo, non lo so, c'è qualcosa che non mi torna". Lo ipotizza il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti intervenuto a un banchetto della Lega e Cambiamo! per raccogliere le firme per i referendum sulla giustizia. "Il covid alla fine ci sta mollando, quindi adesso è il momento di ingranare la prima e ripartire veloci, quindi ripartiamo con i referendum sulla giustizia, ripartiamo con la Gronda, ripartiamo con i cantieri e portiamo avanti il Paese", esorta. (ANSA).