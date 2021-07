Vaccini: Toti, 1000 dosi in poche ore open night a Genova

(ANSA) - GENOVA, 08 LUG - "Quasi mille dosi somministrate in poche ore nell'hub della Fiera a Genova nella prima open night della Liguria sono un successo.E' un successo ogni persona che si vaccina, ancor più se è una persona indecisa, segno che la comunicazione del nostro sistema sanitario funziona". Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti facendo vista all'hub vaccinale di Genova dove vengono somministrati i vaccini Pfizer e Moderna a chi non era prenotato. "Questa è un'opportunità in più per le persone che hanno un impegno durante la giornata o per le persone che magari avevano una incertezza e di impulso hanno deciso di vaccinarsi. Siamo molto soddisfatti, da domani in sostanza sarà possibile fare il vaccino sempre ed ovunque in Liguria, perché dobbiamo arrivare a settembre preparati. Questo è l'obiettivo".

L'open night, iniziativa apprezzata e incoraggiata dal commissario per l'emergenza covid generale Figliuolo che durante una trasmissione televisiva su Primocanale organizzata dalla Regione ha dialogato con il governatore, complimentandosi per lo sforzo compiuto per le vaccinazioni, è in corso in tutte le province e all'hub di Chiavari (ANSA).