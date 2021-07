Vaccini: Figliulo 'benedice' open night Liguria

(ANSA) - GENOVA, 08 LUG - "Questi open night hanno un bel senso. Sono certo che ci sarà il pienone in tutti i centri aperti in Liguria". Lo ha detto il commissario per l'emergenza covid generale Figliuolo alla trasmissione '+ vaccinati + liberi' organizzata da Regione Liguria e Alisa, in collaborazione con Primocanale e 'Il Secolo XIX'.

Cinque i centri aperti dalle 20 alle 24 in Liguria, uno in ogni provincia più quello di Chiavari. I cittadini possono andare senza prenotarsi e avranno una dose di Pfizer o Moderna con richiamo a 21 giorni. (ANSA).