Trasporti: ecco Supèrbus accompagnato da 'Genova si muove'

Saranno identificate dal logo ""Supèrbus", messo a punto dall'agenzia di comunicazione genovese Curiositas, che si è aggiudicata il bando, i quattro assi di forza del "nuovo" trasporto pubblico urbano, a cui si aggiunge un quinto asse, totalmente elettrificato, che attraverserà la Valpolcevera. Comune di Genova e Amt hanno ufficializzato il marchio e il logotipo grafico che decoreranno pensiline, autobus e cantieri del futuro trasporto pubblico locale genovese. Ognuna delle cinque linee avrà un colore e un nome del percorso specifici: Superbus Centro, in blu; Superbus Levante, in viola; Superbus Ponente, in rosso; Superbus Valbisagno, in giallo; Superbus Valpolcevera, in verde. "Il nome e la veste grafica - dichiara l'assessore alla mobilità Matteo Campora - rispecchiano in maniera fedele l'idea alla base del progetto degli assi di forza, che è quella di rinnovare e innovare il nostro trasporto pubblico nella direzione di una maggiore efficienza, capillarità è sostenibilità del servizio".

Un trasporto pubblico che deve essere "vicino e al servizio dei passeggeri" ha ricordato il presidente di Amt Marco Beltrami.

"Il progetto Superbus che, prevede non solo gli assi di forza, ma anche il ridisegno intelligente delle altre linee, va in questa direzione e consentirà un netto miglioramento dell'offerta".

Il nome "Superbus" ha una duplice lettura - spiegano gli autori del marchio, che include l'aggettivo "superbo" alla parola "bus", che identifica in modo semplice e intuitivo il prodotto.

Il payoff "Genova che si muove" evidenzia un'idea di "Una Genova che non resta bloccata dal traffico, ma che si muove", hanno spiegato. Alla conferenza stampa ha partecipato anche il coordinatore della mobilita urbana sostenibile, Enrico Musso.

