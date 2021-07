Spezia, sequestrati 39 veicoli non assicurati nel trimestre

(ANSA) - LA SPEZIA, 08 LUG - Nel trimestre appena trascorso la Polizia Locale della Spezia, nell'ambito dei controlli stradali giornalmente assicurati, ha scovato 39 veicoli in circolazione senza la copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi. Ai conducenti è stata immediatamente elevata la sanzione amministrativa di quasi 900 euro, con la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida e il veicolo sottoposto a sequestro. In questi casi per rientrare in possesso del mezzo i proprietari devono pagare la multa entro 60 giorni, riattivare l'assicurazione per almeno 6 mesi e pagare le spese di rimozione e custodia. In 5 casi i proprietari, al fine di ottenere il dimezzamento dell'importo della sanzione come previsto dalla Legge, hanno preferito rottamare il veicolo.

