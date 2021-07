Liguria, 38mila porzioni cibo a famiglie bisognose nel 2020

(ANSA) - GENOVA, 08 LUG - In Liguria nel 2020, nonostante la chiusura di molte mense collettive dovute a didattica a distanza e smart working, Cuki Save the Food e Banco Alimentare hanno recuperato, redistribuendolo alle famiglie liguri in difficoltà 38.000 porzioni di cibo. "Questo risultato è stato reso possibile grazie anche all'impegno dei tanti volontari della onlus e delle strutture caritative convenzionate", si legge in una nota. Il progetto nel 2020 ha contribuito a "salvare" dallo spreco 1.296.600 porzioni di cibo in tutta Italia. "L'idea nasce proprio con questa intenzione, quella di contribuire a contrastare lo spreco alimentare, spiega Carlo Bertolino Direttore Marketing e Comunicazione Cuki. Ecco perché aiutiamo Banco Alimentare nella sua azione di recupero del cibo per donarlo a chi - mai come oggi a causa della pandemia che ha creato nuovi poveri e aumentato le richieste di aiuto - ne ha più bisogno". (ANSA).