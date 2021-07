Finisce fuori strada con l'auto, muore anziano

(ANSA) - SESTA GODANO, 08 LUG - Un uomo di 81 anni è morto ieri sera in un incidente stradale a Sesta Godano (La Spezia).

Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri, l'anziano, un pensionato della zona, stava facendo ritorno a casa a bordo della sua auto quando, nei pressi della frazione di Godano, è finito fuori strada, con l'auto che ha finito la sua corsa nel bosco compiendo un volo di 30 metri. Immediati sono scattati i soccorsi, allertati da alcuni residenti, ma all'arrivo dell'equipe medica del 118 per l'uomo, il cui corpo è stato trovato a pochi metri di distanza dall'auto, non c'era più nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto al recupero della salma e dell'autovettura (ANSA).