Droga: polizia sequestra 250 kg di hascisc su tir a Sanremo

(ANSA) - SANREMO, 08 LUG - E' di un arresto e 250 chilogrammi di hascisc sequestrato il bilancio di un'operazione del commissariato di Sanremo, messa a segno, nei pressi del confine, durante un servizio contro l'immigrazione clandestina. Le manette sono scattate per un marocchino di 45 anni, accusato di traffico internazionale di stupefacenti, che agli agenti ha detto di trasportare legname dalla Spagna. A fronte del comportamento agitato del conducente, gli investigatori hanno deciso di procedere a una ispezione.

Sono stati un rigonfiamento in parte del rimorchio e della vernice fresca a insospettire gli agenti del commissariato di Sanremo, che sull'area di servizio di Conioli dell'A10 tra Sanremo e Imperia hanno scoperto il carico destinato, a quanto risulta, in un paese della provincia di Mantova. "La presenza di queste anomalie - ha affermato, stamani, il vice questore aggiunto Adriana De Biase del commissariato di Sanremo - ha fatto subito pensare alla presenza di una intercapedine". A quel punto gli agenti hanno effettuato un controllo con un trapano, bucando in una parte del sottofondo. Quando hanno tirato fuori la lancia hanno notato che c'erano delle scaglie di hascisc. Segno che doveva nascondersi un carico di stupefacenti. Tra l'altro non è stato facile aprire il sottofondo elettronico, azionato da un pulsante nascosto. All'interno c'erano 44 involucri dai 4 ai 6 chili ciascuno. Piazzato sul mercato, lo stupefacente avrebbe potuto fruttare circa un milione di euro.