Coppia tenta di rubare Rolex a poliziotto, arrestata

(ANSA) - GENOVA, 08 LUG - Hanno cercato di rubare il Rolex a un poliziotto e quando sono stati scoperti sono fuggiti facendo scattare un inseguimento al cardiopalma con tanto di semafori rossi bruciati e slalom tra le auto. In manette sono finiti un uomo e una donna, romeni di 28 e 34 anni. I due erano a bordo di un'auto in piazza della Vittoria, davanti la questura. Un poliziotto ha notato il conducente che aveva un'aria spaesata come se non sapesse dove si trovava. Poco dopo l'agente è stato avvicinato da una donna che gli ha chiesto come si chiamasse la via e di scriverlo su un foglietto. A quel punto per ringraziare l'agente ha iniziato ad accarezzargli il braccio insistendo sul polso dove c'era il prezioso orologio. Infastidito, l'agente si è qualificato e a quel punto la donna è scappata in auto. Il poliziotto ha capito che si trattava di una coppia di ladri e dopo aver annotato la targa ha chiamato i rinforzi. La coppia è scappata a tutta velocità cercando di fare perdere le tracce fino a che non è stata raggiunta e arrestata. (ANSA).