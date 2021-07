Coldiretti, dare possibilità contadini abbattere cinghiali

(ANSA) - GENOVA, 08 LUG - Coltivatori in piazza anche a Genova per la manifestazione #bastacinghiali per chiedere un freno al problema degli ungulati che, negli ultimi anni, sono proliferati in maniera esponenziale. Secondo stime della Coldiretti,, sul territorio ligure sarebbero oltre 70 mila gli esemplar e nel 2020 le richieste di risarcimento inoltrate alla Regione ammontano a oltre 250 mila euro. "Abbiamo porzioni di territorio che sono più popolate da cinghiali che da cittadini - spiega Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria - e i risarcimenti coprono solo parzialmente i danni. Se a questo si aggiungono le difficoltà che travalicano la dimensione agricola, dalla sicurezza stradale al decoro urbano, e si vede bene a Genova, possiamo capire come la situazione non sia più sotto controllo".

In piazza anche i sindaci che denunciano una situazione molto complessa. "Dire che non abbiamo strumenti è un eufemismo - spiega il sindaco di Seborga, Enrico Ilariuzzi - perché oltre al danneggiamento delle coltivazioni c'è un problema di incolumità pubblica".

"Questo è un fenomeno che dobbiamo arrestare - continua Boeri - per questo proponiamo alla Regione un nuovo testo per dare possibilità agli agricoltori di procedere direttamente all'allontanamento e all'abbattimento dei cinghiali e di allargare questa possibilità anche alla Polizia Locale e a guardie giurate opportunamente formate".

La risposta arriva dall'assessore regionale all'agricoltura Alessandro Piana, anche lui in piazza. "Questa è una problematica reale che non possiamo più affrontare come singole regioni - ha sottolineato - ma deve diventare un tema nazionale.

Noi abbiamo ricevuto la proposta di Coldiretti è nel corso della prossima commissione predisporremo un documento da mandare al ministro dell'Agricoltura e a quello dell'ambiente per una soluzione omogenea". (ANSA).