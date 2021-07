Carceri: protesta detenuti al Marassi di Genova nella notte

(ANSA) - GENOVA, 08 LUG - I detenuti del carcere di Marassi a Genova hanno messo in atto una rumorosa protesta la scorsa notte, battendo stoviglie e pentolame su grate e porte delle celle per più di un'ora. Lo fa sapere il segretario regionale della Uil Pa Penitenziari Fabio Pagani. "Dopo i raccapriccianti fatti di Santa Maria Capua Vetere, temevamo che i detenuti potessero dare inizio alle proteste e a cominciare è proprio il carcere Marassi di Genova - dice -. Il clima è sempre più pesante e pericoloso". Sembra, spiega il sindacalista, che abbiano protestato contro l'attuale direzione dell'istituto. "Ci rivolgiamo alla parte buona della società, alla politica e al Governo chiedendo di creare un cordone di solidarietà e protezione intorno alla polizia penitenziaria, che rimane una forza di polizia sana e indispensabile per l'ordine democratico e la sicurezza dei cittadini", afferma. Marassi, ricorda ancora Pagani, sta attraversando un momento delicato, visto che si trova senza direttore e comandante titolare, ma è "fatta di uomini e donne del corpo di polizia penitenziaria che conosco molto bene il significato di spirito di corpo e sacrificio".

(ANSA).