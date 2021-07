Cantieri autostrade: auto in fiamme sulla A7, 7 km coda

(ANSA) - GENOVA, 08 LUG - Sull'autostrada A7 Genova-Serravalle tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano un'auto ha preso fuoco all'altezza. Non si registrano feriti e gli occupanti dell'auto sono riusciti ad allontanarsi dal veicolo in fiamme. Il traffico è però bloccato con 5 chilometri di coda verso Milano. Lo comunica Autostrade per l'Italia. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari, la polizia stradale, i soccorsi meccanici ed il personale della Direzione di Tronco di Genova di Aspi.

