Vaccini: 'open night' in Liguria e Figliuolo in tv

È in programma domani sera, dalle 20 alle 24 nei cinque principali hub della Liguria, Genova, Imperia, Savona, Chiavari e Spezia, la prima "Open Night" ad accesso libero, senza prenotazione, organizzata da Regione Liguria per la somministrazione delle prime dosi di vaccino (Pfizer) con richiamo a 21 giorni.

La open night si svolgerà contestualmente al primo evento televisivo organizzato da Regione e Alisa per promuovere la campagna vaccinale, in collaborazione con Primocanale e Il Secolo XIX, con l'intervento alle 21.00 del commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, che dialogherà con il presidente della Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci. Seguiranno gli interventi degli esperti della task force Covid tra cui il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi, in chiusura, anche un focus sull'importanza dei vaccini per la ripresa economica e produttiva, con i rappresentanti di Confindustria, Camera di Commercio, Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale e Ascom.

"Il nostro appello è rivolto a chi non ha prenotato il vaccino affinchè partecipino a questa iniziativa. Regione Liguria, Alisa e tutto il sistema sanitario regionale stanno compiendo ogni sforzo possibile per promuovere i vaccini, l'unica arma efficace per sconfiggere il Covid. Più cittadini si vaccineranno più tutti quanti saremo liberi di riprendere la nostra vita e le nostre attività per garantire la ripresa", dice Toti (ANSA).