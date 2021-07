Saldi: isole azzurre e blu aree gratis a Genova

(ANSA) - GENOVA, 07 LUG - Dalle 15 di venerdì 9 a domenica 11 luglio e per il successivo fine settimana, Il Comune di Genova ripropone l'iniziativa di sosta gratuita in tutte le Blu Area e nelle Isole Azzurre nei posti auto su strada gestiti da Genova Parcheggi nelle vie commerciali della città. «Riproponiamo un'iniziativa che ha riscosso l'apprezzamento dei cittadini e dei commercianti durante i saldi invernali e i periodi di acquisti prenatalizi - spiegano gli assessori al Commercio Paola Bordilli e alla Mobilità Matteo Campora - in accordo con le associazioni di categoria, in questi primi weekend di saldi estivi, abbiamo stabilito la sosta gratuita nel secondo e terzo fine settimana, un modo per garantire la piena possibilità di accesso agli esercizi commerciali, per avere un flusso continuo e senza code in tutti i quartieri non solo per i genovesi ma anche per i tanti visitatori che in queste settimane sono venuti in vacanza a Genova e potranno fruire anche di questa iniziativa per scoprire la nostra città e i nostri esercizi commerciali».

Dall'iniziativa sono escluse le Isole azzurre balneari, in corso Italia e vie limitrofe. (ANSA).