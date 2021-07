Perde controllo moto, grave motociclista 26 enne

Un giovane di 26 anni è stato trovato in gravissime condizioni a terra sull'Aurelia, a Cogoleto. Il ragazzo viaggiava a bordo della sua moto e, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo finendo a terra. A trovarlo esanime sono stati alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi. Il motociclista è stato intubato dal personale del 118 e portato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA).