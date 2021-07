'La Spezia forte', progetto valorizza antiche fortificazioni

(ANSA) - GENOVA, 07 LUG - Un percorso di 4 km lungo le mura ottocentesche, un museo dedicato alla Guerra Fredda, il recupero dei resti di un ex convento trecentesco, un percorso multimediale all'interno di una galleria anti aerea nel ventre della città. Valgono oltre 4 milioni di euro gli interventi contenuti nel progetto 'La Spezia forte', presentato questa mattina alla Spezia e che punta a valorizzare antichi manufatti e fortificazioni militari che cingono la città. I lavori sono in parte già iniziati, con il primo tratto del Parco delle Mura inaugurato per settembre, mentre tutto il progetto sarà pronto entro un anno. "L'anima storica della città tornerà a essere viva, con edifici e testimonianze del passato che torneranno a disposizione di residenti e turisti. È il recupero di una identità, la possibilità di rivivere emozioni, con un rilancio in senso turistico" ha spiegato in conferenza stampa il sindaco Pierluigi Peracchini. In particolare tra gli interventi ci sono la realizzazione del percorso di 4 km del Parco delle Mura, lungo la cinta muraria dell'Ottocento, la riqualificazione del Parco della Rimembranza con un museo dedicato alla Guerra Fredda, il restauro dell'ex convento trecentesco delle Clarisse, con scavi archeologici previsti in autunno, e il recupero della galleria anti aerea Quintino Sella, utilizzata nell'ultimo conflitto mondiale durante i bombardamenti. Qui verranno ricreati, con effetti multimediali, l'atmosfera e le emozioni di quei momenti. Infine il recupero della batteria Vadilocchi.

"Ogni luogo sarà dotato di pannelli - ha aggiunto l'assessore ai lavori pubblici Luca Piaggi -, completi di informazioni e Qr code da cui sarà possibile accedere a filmati e contenuti. I lavori che già sono stati avviati hanno permesso tra l'altro di riqualificare alcune zone. Ci siamo trovati a camminare su vere montagne di rifiuti. Adesso questi percorsi e beni potranno essere restituiti ai nostri cittadini e ai turisti". Plaude all'iniziativa l'associazione 'Dalla parte dei forti Onlus': "Dopo anni di gestazione e di proposte oggi vediamo andare a compimento un interessante progetto generale sul recupero delle fortificazioni spezzine" (ANSA).