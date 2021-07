Il 'San Segundin' agli angeli del fango di Ventimiglia

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 07 LUG - La trentesima edizione del San Segundin d'Argentu, il massimo riconoscimento che Ventimiglia assegna ogni anno al cittadino benemerito, per il 2021 andrà agli Angeli del Fango, che hanno lavorato duramente per spalare il fango dal centro di Ventimiglia, in seguito alla tempesta Alex del 2-3 ottobre scorsi. La commissione per l'assegnazione del Premio, presieduta dal sindaco della città di confine, Gaetano Scullino, e di cui fa parte anche il vescovo, ha accolto la proposta del Comitato Pro centro storico, organizzatore del Premio. "Subito dopo le piogge torrenziali che hanno fatto esondare il fiume Roja nella notte fra il 2 e il 3 ottobre - si legge nella motivazione - già dalla mattina del 3, molti volontari hanno iniziato a collaborare con la protezione civile e le forze dell'ordine, con le maestranze comunali, per tentare di arginare i danni provocati dall'enorme ondata di acqua e fango che ha semi sommerso gran parte della città (...)". La classica statuina del San Segundin d'Argentu sarà posta nel palazzo comunale, così come l'anno scorso, quando per la prima volta nella storia, il Premio venne assegnato in forma corale al personale sanitario in prima linea per combattere il Coronavirus. La cerimonia di consegna è attesa per il prossimo 26 agosto, in cattedrale a Ventimiglia Alta. (ANSA).