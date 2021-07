Cantieri autostrade: Garibaldi, aliscafi per Genova

(ANSA) - GENOVA, 07 LUG - "Caos autostrade liguri e in particolare sul nodo genovese, con inaccettabili disagi per gli utenti e 'situazione molto grave' come ha detto il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini. Ci vorranno diversi anni per risolvere la situazione. Pertanto, occorre trovare soluzioni alternative per alleggerire il traffico, come l'istituzione di un servizio di aliscafi e/o motoscafi a grande capienza che colleghi le Riviere del Levante e del Ponente al Centro città di Genova". Lo afferma il vice capogruppo regionale della Lega Sandro Garibaldi. "Ho già contattato l'assessore regionale Andrea Benveduti e il consigliere delegato della Città Metropolitana Claudio Garbarino, i quali si sono resi immediatamente disponibili per esaminare questa opportunità con studio di verifica dei costi e di fattibilità per l'avvio in tempi brevi di questo progetto dovrà prevedere anche il trasporto capillare dei passeggeri su appositi 'bus-navetta' verso le destinazioni cittadine. In questo progetto saranno quindi coinvolti anche i battellieri che operano sulle coste genovesi e delle Riviere", spiega Garibaldi (ANSA).