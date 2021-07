Cantieri autostrade: 8 chilometri di coda in A26

(ANSA) - GENOVA, 07 LUG - Otto chilometri di coda sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per lavori, tra Masone e il bivio A26/A10 mentre sono due i chilometri sempre in A26 in direzione opposta. Sulla A10 Genova-Savona code tra Pegli fino al bivio A10/A7 per traffico intenso. Sulla A7 Milano-Genova coda di un chilometro tra Bolzaneto e Busalla e sempre un chilometro sulla A12 Genova-Livorno tra Rapallo e Chiavari. (ANSA).