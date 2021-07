Calcio: Genoa, Suprjaha a un passo

(ANSA) - GENOVA, 07 LUG - Vladislav Suprjaha, attaccante di 21 anni della Dinamo Kiev e della nazionale Ucraina, già seguito la scorsa stagione dal Bologna è sempre più vicino a vestire la maglia del Genoa. Le due società stanno discutendo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto e il club di Enrico Preziosi avrebbe battuto la concorrenza del Torino. L'accordo dovrebbe chiudersi sulla base di dieci milioni più bonus per portare in Italia l'attaccante diventato campione del mondo under 20 con la nazionale nel 2019. (ANSA).