Alassio, completato il restyling del Muretto

(ANSA) - ALASSIO, 07 LUG - E' stato completato l'intervento di manutenzione del Muretto di Alassio. Un restyling completo che comprende le luci, la struttura portante, il verde, la sostituzione delle piastrelle danneggiate e il posizionamento delle ultime firme raccolte. "Non solo un intervento sul fronte del verde pubblico e della stabilità della struttura - spiegano dal Comune - ma anche una riapertura agli usi e costumi del passato, col ritorno dei dehors anche all'ombra dei giardini sovrastanti il Muretto stesso".

"Sicuramente - commenta il sindaco Marco Melgrati - vi sono stati in questi primi anni del mandato interventi di più ampio respiro e valore, in termini di costi di realizzazione. Questo però è un intervento che non solo non si poteva procrastinare oltre, ma ci restituisce il simbolo della nostra città. Ho visto oggi, passando che si stanno attrezzando per aprire i dehors...

un colpo d'occhio che sa di un bel tempo che fu". (ANSA).