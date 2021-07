Toti, serve grande responsabilità classe dirigente Paese

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 06 LUG - "Visto che qui c'è un pezzo di opinione pubblica qualificata della nostra regione e da qui parliamo all'Italia, con manager di importanti industrie e amministratori pubblici: non c'è una legge che possa essere un surrogato del fattore umano nel realizzare le cose. Il modello Genova era un Decreto legge, poi applicato con coraggio da tante persone. Non c'è una legge che riesca a dare coraggio alla mano che firma, che vuole assumersi i rischi d'impresa o amministrativi. Occorre tornare profondamente ad un'etica della responsabilità". E' l'appello del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a conclusione della quinta edizione del Forum Liguria 2030, organizzato da The European House - Ambrosetti e Regione Liguria presso la Cervara di Santa Margherita Ligure.

"Il quadro normativo c'è anche se può essere migliorato, il nostro è un grande Paese, gli investimenti ci sono, le capacità e la tecnologia pure. Adesso - ha detto Toti - ci vuole il coraggio che hanno avuto le generazioni passate prima di noi, di chi ha fatto il Risorgimento, di chi ha fatto la ricostruzione post bellica, di chi ha combattuto la guerra sulle montagne".

Non esistono onori senza oneri, cerchiamo di non dimenticarlo - ha concluso - in un momento così importante per il paese".

Toti, nemici temibili ora sono burocrazia e timidezza

"Oggi abbiamo di fronte due nemici temibili: la burocrazia e la timidezza, che ha fatto tanti danni nel passato e che ancora oggi non fa partire la Gronda, una cosa intollerabile dopo quello che abbiamo vissuto. Su questo il modello Genova non ha fatto così tanta scuola come avremmo voluto e lo dico anche vedendo i provvedimenti legislativi di queste ore che spero possano essere migliorati. Ma abbiamo anche un'opportunità, che potrebbe diventare una catastrofe se non sapremo usarla", ha detto Toti. "La crescita di tanti punti di Pil significa che alcuni cresceranno mentre altri deperiranno - ha aggiunto Toti - perché il Covid li ha colpiti in modo ineluttabile. Dobbiamo saper trasportare il nostro sistema di garanzie, non di occupazione ma di occupabilità della persona, il nostro sistema di formazione professionale, tutto il nostro sistema economico verso il mondo del futuro. Dobbiamo saper trasformare il nostro modello economico e perché questo non sia accompagnato da una crisi sociale che non possiamo permetterci dopo il Covid, dobbiamo saper trasformare anche il nostro sistema di formazione professionale in modo che ogni cittadino viva questa trasformazione come un'opportunità e non come una minaccia. La storia ci insegna che dopo le grandi catastrofi c'è sempre un momento straordinario per l'umanità. Da qui dobbiamo ripartire" - ha concluso - un po' più forti perché il covid ha anche contribuito a temprare tutta la classe dirigente di questo paese. Credo che qui oggi ripartiamo bene perché lo facciamo dai numeri, che ci parlano di straordinarie opportunità che vogliamo cogliere senza perdere neppure un minuto".

Liguria: Toti, sta ripartendo, 2/a Regione per immunizzati

"Sappiamo che non è ancora vinta la battaglia delle battaglie: ripartiamo da qui, con la consapevolezza che dobbiamo mettere a frutto quello che abbiamo imparato in questi lunghissimi mesi. Credo che lo stiamo già facendo e lo dimostrano i numeri e i dati di oggi: la Liguria è la seconda regione per immunizzati totali in Italia grazie ad una della campagne vaccinali più efficaci di sempre", ha aggiunto Toti. "Allo stesso modo la Liguria, grazie al suo sistema sanitario regionale, ha affrontato la seconda e terza ondata del Covid imparando dalla prima - ha aggiunto Toti - e abbiamo avuto meno danni di altri. Siamo stati i primi ad organizzare una sanità strettamente collegata tra ospedale e territorio, con i collegamenti con i medici di medicina generale grazie all'Università e alla Clinica di Malattie Infettive del nostro Policlinico San Martino, siamo stati i primi ad usare i monoclonali in modo massiccio per curare le persone a casa. Abbiamo dimostrato non solo resilienza ma anche di saper usare quello che abbiamo imparato, dolorosamente, con un costo altissimo in termini di vite umane e di Pil".

Sanità: Gelmini, disponibilità definire priorità con Toti

"Mi auguro che con il presidente Giovanni Toti a breve al tavolo della conferenza delle Regioni si possano portare e anche definire le priorità di questa Regione e quindi avere la possibilità insieme nello spirito di leale collaborazione che la costituzione ci chiede e che è anche la ratio di questo Governo di unità nazionale, quindi deve favorire concordia e collaborazione tra i diversi livelli, anche in un ambito complesso come quello della salute. Da parte nostra massima disponibilità a collaborare ma anche a rendere concrete le proposte che avete". Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini.

Recovery: Gelmini, da Liguria metodo di resilienza per Pnrr

"Mi ha molto impressionato l'impegno della Regione Liguria con riferimento al tema delle vaccinazioni. E' una regione che si è data un gran da fare e ha nella resilienza la sua cifra ed è in grado di dare più di altre un contributo di metodo, di ratio, al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)", ha detto Gelmini. "Vorrei portare l'ottica del Governo che è quello di un profondo coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali. Nel decreto di governance del Piano - ha ricordato - abbiamo voluto che ci fosse il presidente della Conferenza Stato Regioni ma anche i governatori, laddove siano previsti interventi sui loro territori o i sindaci e i presidenti delle province". Non sfugge, ha sottolineato Gelmini, che per l'attuazione del Pnrr serve la "collaborazione, la sinergia con i governatori, i sindaci e i presidenti di provincia. E' la chiave per non incorrere in contenziosi che ci allontanerebbero dal traguardo, che è quello di spendere le risorse entro il 2026".

Ponte: Giovannini, 14 agosto a Genova per prima pietra parco

"Sarò a Genova il 14 agosto in occasione dell'anniversario del dramma del Ponte Morandi con il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti anche a mettere la prima pietra del parco che nascerà sotto il nuovo Ponte San Giorgio", ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini intervenendo in streaming al Forum Liguria 2030 a Santa Margherita Ligure, dopo aver premesso di voler fare "il riconoscimento della situazione difficile della Liguria e in particolare di Genova". "E' una scelta che questo Governo ha fatto per dare non solo un segnale ma una prospettiva di rinnovamento a quell'area che era indubbiamente piena di problemi e soprattutto un indirizzo di rinascita nel senso di innovazione, di sviluppo sostenibile e attenzione all'ambiente - ha detto Giovannini -. E' uno degli esempi, ma Genova ha sofferto e soffre tutt'ora di una serie di problemi strutturali, che non sono risolti dall'investimento sul porto ma che ha bisogno di un investimento sul nodo di Genova nel suo complesso, guardando anche a diversi aspetti, legati ad esempio al Terzo Valico".

Cantieri autostrade: Giovannini, situazione ligure grave

"La situazione sulle autostrade a causa della necessità di mettere in sicurezza le infrastrutture è molto grave, Abbiamo cercato di intervenire" e "i risultati in parte si sono visti, con una programmazione dei lavori meno 'disruptive', più programmata, riducendo l'impatto dei lavori. Autostrade per l'Italia ha deciso di ridurre drasticamente le tariffe nei luoghi di maggior disagio e da ieri anche sul resto delle tratte. stiamo lavorando anche con loro e con altri concessionari per riconoscere e ridurre i disagi, ma questa non è una situazione che si risolve in poche settimane pochi mesi e bisogna dunque operare su diversi fronti", ha detto Giovannini.

Recovery: Bucci, grandi opportunità, combattere burocrazia

"Abbiamo grandi opportunità non possiamo mancarle. Ma c'è un nemico terribile che è la burocrazia e che ho visto peggiorare negli ultimi 6 mesi". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci, dopo aver elencato i grandi investimenti previsti per il comune ligure, anche grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Bucci è intervenuto al Forum Liguria 2030 Ambrosetti organizzato con Regione Liguria e vari partner industriali. "Nel Decreto Semplificazionii - ha detto ad esempio Bucci - sono previsti 130 giorni perché ministero ci dia un parere: non 'è accettabile. ci sono cose che vanno al di fuori di ogni logica comprensibile". Per costruire il futuro non basteranno dunque i finanziamenti previsti e attesi anche con il Pnrr, ha spiegato, ma "dobbiamo combattere la burocrazia". Rispetto agli obiettivi della città infrastrutturali, "credo che possiamo fare queste cose entro il 2026 - ha detto -. Abbiamo ricostruito il ponte, lavoriamo tutti insieme". "Dobbiamo pensare al futuro, abbiamo la possibilità di fare grandi cambiamenti - ha sottolineato -. La storia ci insegna che per uscire dalle grandi crisi, bisogna fare grandi cambiamenti".

Genova punta ad attrarre lavoratori 'smart' anche da lontano

Il sindaco di Genova Marco Bucci intende promuovere le potenzialità della città per quanti vogliano godere della qualità della vita del capoluogo ligure lavorando magari in smart working. Ne ha parlato a margine del Forum Liguria 2030 a Santa Margherita Ligure, dopo una suggestione di questo tipo del direttore generale della Commissione Europea, Mario Nava, che oltre ai cittadini della Lombardia e del Piemonte ha suggerito di attrarre anche quanti vivono più a Nord: "Fa piacere", ha commentato Bucci al riguardo. "E' assolutamente un punto importante su cui stiamo lavorando - ha spiegato --. Nell'estate 2020 e sino a Natale, il numero degli affitti a Genova è cresciuto di quasi il 30% - ha raccontato -. Abbiamo persone che sono venute a Genova e in Liguria proprio perché erano in 'smart working'. E' certamente importante che questo discorso sia esteso anche fuori dell'Italia, perché siamo un posto di altissima qualità di vita e quando si può lavorare in modo remoto, è naturale che la Liguria sia uno dei posti preferiti - ha sottolineato Bucci -. Ci candidiamo per questo. Stiamo lavorando con agenzie, incluse dell'immobiliare, e comincia ad esserci una buona richiesta anche dal punto di vista del real estate per quello che riguarda Genova. Siamo sulla strada giusta".