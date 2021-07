E-Distribuzione investe 400 mila euro su Bargagli e Davagna

(ANSA) - GENOVA, 06 LUG - Una rete elettrica innovativa e smart per i comuni di Bargagli e Davagna grazie al "Progetto Resilienza" di E-Distribuzione. La società del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione, ha appena iniziato i lavori di rifacimento di 8 km di linee in provincia di Genova per un investimento complessivo di 400 mila euro. L'intervento, che proseguirà per tutta l'estate, consiste nella manutenzione straordinaria di due linee MT da 30kV e 15kV. "Nel dettaglio, i tecnici di E-Distribuzione stanno procedendo alla sostituzione dei vecchi conduttori nudi in rame con conduttori in alluminio-acciaio di migliori caratteristiche meccaniche, alla sostituzione completa degli isolatori e degli armamenti, ed alla manutenzione dei tralicci esistenti tramite riverniciatura e sostituzione di eventuali parti danneggiate", scrive l'azienda in una nota. Migliorerà la qualità del servizio e anche in caso di guasto, sarà possibile isolare il tratto di linea danneggiato e restituire immediatamente elettricità alle utenze attraverso manovre telecomandate. "E-Distribuzione è costantemente impegnata a migliorare la qualità del servizio attraverso interventi d'innovazione tecnologica, con un'attenzione particolare all'ambiente e alla sostenibilità - afferma Enrico Bottone, Responsabile Area Nord-Ovest di E-Distribuzione. I costanti piani d'investimento confermano la vicinanza dell'Azienda al territorio e la volontà di rendere la rete più resiliente e intelligente, a vantaggio di cittadini, imprese e attività commerciali". (ANSA).