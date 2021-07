Dpcm: giudice annulla multa a diabetico scambiato per runner

Il giudice di pace Andrea Saccone di Imperia ha accolto il ricorso di un trentaseienne di Dolcedo, Salvatore Russo, che il 28 marzo scorso è stato multato con un verbale di 400 euro dalla polizia locale, perché sorpreso a praticare jogging, malgrado le restrizioni imposte dal Dpcm in periodo di Covid. L'uomo, sofferente di diabete, ha dimostrato che non stava effettuando attività sportiva, ma che si stava soltanto recando a un supermercato di frazione Caramagna, a Imperia, per acquistare dei prodotti ipoglicemici. Nell'autocertificazione aveva anche fatto presente che quel tipo di attività motoria rientrava nella terapia. "Quando nel 2018 mi hanno diagnosticato il diabete - racconta Russo - ho venduto la mia auto ed ho cominciato a spostarmi a piedi, per perdere peso e come parte della terapia prescrittami dal medico".

Il supermercato di Caramagna dista 7,5 chilometri da Dolcedo (Russo vive in borgata Boeri). La polizia locale lo fermò mentre si sta recando a Imperia. Vedendolo in tenuta sportiva lo multò, ma Russo proseguì la camminata e al proprio ritorno da Imperia mostrò all'agente la busta della spesa, contenente prodotti ipoglecemici. "In seguito a quella vicenda venni anche minacciato sui social. Qualcuno scrisse, che andavo picchiato col bastone e punito con l'olio di ricino". Su questa vicenda Russo ha presentato un esposto in Procura. "Ciò che è successo non solo è stato mortificante - conclude - ma ha anche messo a rischio la mia famiglia".