Covid: in Liguria 7 positivi, nessun decesso

(ANSA) - GENOVA, 06 LUG - Sono 7 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.747 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.488 tamponi antigenici rapidi. Lo riferisce la Regione spiegando che 5 sono a Imperia, uno a Genova e uno alla Spezia.

Negli ospedali ci sono 21 pazienti, uno in meno di ieri, di cui 7 in terapia intensiva. Si registrano 5 guariti e non ci sono morti.

I vaccini consegnati sono stati 1.615.217, quelli somministrati 1.398.111, l'87% del totale. (ANSA).