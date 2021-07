Caos autostrade: 12 km in A10 tra Genova e il Savonese

(ANSA) - GENOVA, 06 LUG - Traffico paralizzato tra Genova e il Savonese dove si registrano 12 chilometri di coda nel tratto bivio A10/A26 Trafori e Varazze dopo il secondo incidente in galleria con una cisterna capovolta. E' prevista l'uscita obbligatoria a Varazze. In alternativa chi viaggia verso Ventimiglia, può proseguire sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, poi sulla A21 Torino-Piacenza ed infine sulla A6 Torino-Savona in direzione Savona. Sul posto sono presenti, il personale di autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale ed i mezzi di soccorso. In mattinata sempre in A10 tra Genova Pra' e Genova Pegli in direzione di Genova, un tir andato a fuoco in galleria aveva causato il caos.

Sempre in A10 si registrano quattro chilometri di code tra il bivio A10/Fine Complanare Savona e il bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori. In A7 Genova - Milano due chilometri di coda tra Bolzaneto e Busalla per lavori. In A12 Genova - Livorno un chilometro tra Rapallo e Chiavari come in A26tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia. (ANSA).