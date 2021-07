Vandali contro statua della Madonna a Ventimiglia

La statua della Madonna di Lourdes situata nel giardino dell'ex convento delle Suore Canoninchense (dette suore dell'Orto), a Ventimiglia, è stata vandalizzata da ignoti, lo scorso fine settimana, e il sindaco ha presentato una denuncia ai carabinieri, riservandosi di costituirsi parte civile per il risarcimento del danno una volta che saranno trovati i responsabili. La statua si trovava nel cosiddetto "giardino del Corsaro Nero" situato nello stabile, che è di proprietà del Comune. "Sono stato informato sabato, che il giardino era stato vandalizzato - spiega il sindaco - da ignoti che hanno gettato a terra la statua della Madonna, distruggendo la chiusura della porta in ferro e il corrimano di sicurezza in legno, lungo una ventina di metri".

Nella denuncia il primo cittadino ha fatto presente che la zona è delimitata da una recinzione in ferro alta circa due metri e da un'altra realizzata in legno, che erano state ricostruite circa una settimana fa dall'associazione degli alpini. Il danno, che ammonta a circa cinquemila euro, non è coperto da assicurazione.