Università: a Genova 'Graduation day' per i laureati online

"Ero quasi più emozionata oggi che il giorno della laurea online. Sono stati molti bravi a regalarci questa possibilità, finalmente, di sorridere insieme": Valentina, laureata il 31 marzo 2020 in Scienze Internazionali diplomatiche, spiega molto bene lo stato d'animo dei neo laureati in Scienze Politiche che si sono ritrovati nell'Aula Magna dell'Albergo dei Poveri di Genova per partecipare a 'Lauree in Aula', una giornata organizzata dalla facoltà per dare un riconoscimento a questi studenti, 32 nella prima giornata, che per oltre un anno si sono visti solo attraverso gli schermi, discutendo online anche la laurea. Le altre giornate per le Lauree in aula a Scienze Politiche sono previste domani, 6 luglio, e l'8 luglio, riservate ai laureati online tra il marzo 2020 e il maggio 2021 dei corsi di studio triennali e magistrali del dipartimento. "Oggi è un 'Graduation Day', come lo chiamerebbero gli americani - spiega il Magnifico Rettore, Federico Delfino - e con questa giornata riusciamo a fare una celebrazione solenne, con le famiglie, dopo lunghi mesi di distanziamenti e restrizioni. Questo è un segnale che si vuole dare perché quando uno studente arriva in fondo al percorso formativo è bello che ci sia un giusto momento". Una cerimonia simbolica, quindi, che serve anche a lanciare il messaggio che da questo tunnel si inizia ad uscire. "Questo è un segnale importante di ripartenza per tutti - sottolinea il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti - anche per chi si è dovuto laureare a distanza. Ripartiamo anche da qui, dalla formazione delle nuove generazioni per costruire quel mondo diverso da quello che il Covid ci ha imposto". "Credo che sia loro che le loro famiglie avessero diritto di un momento di condivisione di questo traguardo raggiunto - aggiunge l'assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo - in questi giorni abbiamo parlato molto di restart e questa giornata penso che ne sia uno degli esempi in un settore fondamentale come quello della formazione che è molto importante per il futuro".