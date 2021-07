Scoperta fabbrica di falsi Rolex, un denunciato

(ANSA) - GENOVA, 05 LUG - La guardia di finanza di Genova ha sequestrato nell'aeroporto genovese oltre duemila capi di abbigliamento e articoli di pelletteria contraffatti. Oltre ai capi falsi delle maggiori marche (Chanel, Louiss Vuitton, Prada, Gucci ecc.), sono stati trovati diecimila parti e orologi Rolex falsi. Dalle indagini, coordinate dal pm Luca Monteverde, è emerso che il luogo di assemblaggio degli orologi 'patacca' era in un appartamento in città, in via Prè. All'interno i finanzieri hanno trovato, ben nascosti, centinaia di orologi con marchio di fabbrica contraffatto, oltre all'attrezzatura per montaggio/smontaggio. Per questo è stato denunciato l'intestatario del locale. (ANSA).