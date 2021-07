Imperia: da oggi certificati anagrafici anche in tabaccheria

(ANSA) - IMPERIA, 05 LUG - Da oggi, a Imperia, i certificati anagrafici si possono richiedere anche in tabaccheria. È quanto stabilisce l'accordo siglato tra l'amministrazione e la Federazione Tabaccai Italiani (Fit), tramite la società Novares.

L'obiettivo è di migliorare i servizi offerti in favore degli utenti, promuovendo la possibilità del rilascio di certificati anagrafici attraverso punti distribuiti su tutto il territorio cittadino in alternativa agli uffici istituzionali comunali. Il servizio di estrazione e rilascio all'utenza delle certificazioni negli esercizi autorizzati associati alla Fit avviene mediante un collegamento informatico al contenuto della banca dati Anpr. Attualmente sono dieci i tabaccai in cui è possibile accedere al servizio. "È un sistema per essere ancora più vicini al cittadino - commenta il sindaco di Imperia Claudio Scajola, che oggi ha voluto provare il servizio -. Andiamo incontro a quelli che non si possono spostare, che magari hanno difficoltà a farlo. Per ora sono dieci i tabacchini, ma aumenteranno a breve. Il costo è di 2 euro a certificato. E' una buona collaborazione tra Comune e tabaccai". (ANSA).