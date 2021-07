Genova, lunghe code in città per ritardi operazioni in porto

(ANSA) - GENOVA, 05 LUG - Ancora lunghe code a Genova nelle aree attorno al porto a causa di ritardi nelle operazioni di carico e scarico, come già visto la scorsa settimana. Sono congestionate in particolare le vie di accesso al porto: l'elicoidale di San Benigno e il lungomare Canepa. I disagi provocano ripercussioni anche in autostrada dove si registrano code in uscita a Genova Ovest e code in uscita a Bolzaneto sulla A7. (ANSA).