Denunciano il figlio che li picchia per i soldi della droga

Da più di un anno picchiava i genitori e li minacciava per avere soldi e poter comprare la droga. Ieri, gli agenti del commissariato di Chiavari hanno messo fine all'incubo dei due coniugi arrestando il figlio, 20 anni, già con numerosi precedenti penali. Erano stati i due genitori, disperati, a rivolgersi alla polizia. E a raccontare delle continue vessazioni e aggressioni subite dal ragazzo. Il gip ha emesso una ordinanza di custodia in carcere per estorsione, maltrattamenti e rapina. Il ragazzo si era reso irreperibile ma ieri un agente ha saputo che si sarebbe spostato da Genova a Chiavari su un treno per l'acquisto di droga e all'arrivo in stazione lo hanno fermato.