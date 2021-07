Sono 8 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.541 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 717 tamponi antigenici rapidi. Lo rende noto la Regione in una nota spiegando che un caso è a Imperia, 5 sono a Genova, e 2 alla Spezia. Negli ospedali ci sono 22 pazienti, uno in più di ieri, di cui 7 in terapia intensiva. I vaccini consegnati sono 1.558.217, quelli somministrati 1.385.850, l'89%.