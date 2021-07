Teatro: torna festival Dionisio con De Sio e Haber

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - A Chiavari ritorna, dopo lo stop imposto dalla pandemia, la rassegna teatrale Dionisio Festival, organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Chiavari insieme a Davide Paganini, direttore artistico della manifestazione, con il patrocinio del Secolo XIX. Big del panorama artistico nazionale metteranno in scena quattro spettacoli in piazza N.S. dell'Orto, ad ingresso gratuito sino ad esaurimento posti. Il programma parte il 10 luglio con Lello Arena in "Oh, that Chaplin!", il 19 luglio il festival ospiterà il debutto nazionale assoluto dello spettacolo "Favolosi" di Giuliana De Sio e Alessandro Haber, il 18 agosto "Le immortali Colonne Sonore di Ennio Morricone" con Stefano Reali e il 22 agosto "Attraverso i secoli" con Giorgio Pasotti.

"Promuovere la città sotto il punto di vista culturale, con un'adeguata offerta in termini di eventi e proposte, è fondamentale. Nel tempo il nostro impegno in questo senso ha riscosso un grande successo proprio perché la cittadinanza e gli ospiti sentono il desiderio di sentirsi coinvolti in momenti di crescita intellettuale, senza mai rinunciare all'intrattenimento, soprattutto dopo i sacrifici dovuti alla pandemia - dichiara Silvia Stanig, vicesindaco e assessore alla cultura - Ritorna il Dionisio Festival: ancora una volta con un cartellone eccezionale, degno dei grandi teatri italiani".

"Il desiderio di ripartenza è forte. Credo che il comune denominatore per una crescita sociale importante. Due i punti cardine che abbiamo il compito di continuare a coltivare: l'arte e la conoscenza - spiega Davide Paganini, direttore artistico della manifestazione - Ed è proprio per questo motivo che, insieme e grazie all'amministrazione comunale di Chiavari abbiamo deciso di restituire alla comunità chiavarese un esempio di bellezza e conoscenza attraverso una delle forma più antiche di arte, il teatro". (ANSA).