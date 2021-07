Prima crociera per Costa Firenze, si naviga con Rinascimento

(ANSA) - GENOVA, 04 LUG - Costa Firenze, nuova nave della flotta italiana di Costa Crociere, è partita nel pomeriggio da Savona per la sua prima crociera. La nave, un omaggio al Rinascimento fiorentino, è la quarta della flotta che riparte nel 2021 con uno stretto protocollo di sicurezza anticovid.

Sette giorni di navigazione nel mediterraneo con destinazioni tutte italiane: Savona, Civitavecchia/Roma, Napoli, Catania, Palermo e Cagliari. Da fine luglio a fine agosto, l'itinerario permetterà agli ospiti di riscoprire anche Malta, con una tappa a La Valletta. Dal primo pomeriggio vacanzieri in ordinata fila ad espletare l'imbarco in sicurezza: in 800 sono saliti a bordo, ma sono 2000 complessivamente con altri vacanzieri che saliranno negli altri porti.

"Costa Firenze è una perfetta ambasciatrice dello stile italiano, a cui abbiamo abbinato una serie di innovazioni di prodotto pensate in particolare per i target famiglie e coppie", ha dichiarato Mario Zanetti, Direttore Generale di Costa Crociere.

Con l'entrata in servizio di Costa Firenze, l'ammiraglia della flotta Costa Smeralda tornerà a proporre un itinerario internazionale nel Mediterraneo, che segnerà il ritorno delle crociere Costa in Francia, con scali settimanali a Marsiglia, e in Spagna, con scali settimanali a Barcellona e Palma di Maiorca, oltre a Savona Civitavecchia/Roma e Messina. Dal 12 settembre anche Costa Firenze allargherà il suo itinerario a Francia e Spagna, facendo rotta verso Savona, Civitavecchia/Roma, Napoli, Ibiza, Barcellona, Marsiglia. Nel corso dell'inverno 2021/22 Costa Firenze si posizionerà invece a Dubai. (ANSA).