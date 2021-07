Cantieri autostrade: Aspi, in A10 via pedaggio fino Albisola

(ANSA) - GENOVA, 04 LUG - A partire da domani l'esenzione totale del pedaggio, già attiva sui tratti autostradali maggiormente interessati dai cantieri sulla rete ligure, sarà estesa in A10 fino alla stazione di Albisola. La misura è stata disposta, come condiviso con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in relazione all'avanzamento del programma dei lavori in corso, principalmente sulle gallerie. Lo rende noto Aspi, spiegando che la decisione è stata presa "sulla base dell'analisi dei flussi di traffico registrati nell'ultimo periodo e in relazione ai volumi che caratterizzano la stagione".

Il nuovo schema di esenzioni - che saranno automaticamente applicate al momento del pagamento indipendentemente dalla modalità utilizzata - prevede pertanto la gratuità deI pedaggio per percorsi con origine e destinazione tra i caselli di Ovada, Masone, Albisola, Celle Ligure, Varazze, Arenzano, Genova Prà, Genova Pegli, Genova Aeroporto, Genova Ovest, Genova Bolzaneto e Genova Est. Rimane attiva l'esenzione del 50% del pedaggio tra i caselli di Genova Est, Genova Nervi, Recco e Rapallo.

L'agevolazione su tali tratte è riconosciuta anche per i transiti dei veicoli, in uscita e in entrata ai suddetti caselli, con origine/destinazione i caselli dell'A7 da Vignole Borbera, dell'A12 da Sestri Levante. (ANSA).